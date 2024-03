Cleveland/USA. Der US-amerikanische Musiker Eric Carmen ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie auf der Homepage des Sängers mit. Der Songwriter und Gitarrist war Frontmann der Gruppe The Raspberries. Außerdem war er für mehrere Solo-Hits in den 1970er und 1980er Jahren bekannt, darunter "All by Myself" und "Hungry Eyes".

„Unser süßer, liebevoller und talentierter Eric ist am Wochenende im Schlaf gestorben", wird seine dritte Ehefrau Amy auf der offiziellen Homepage zitiert. „Es machte ihm große Freude zu wissen, dass seine Musik über Jahrzehnte so viele berührt hat und dass sie sein bleibendes Erbe sein wird.“

Einzelheiten zur Todesursache wurden nicht bekannt gegeben. "Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie, während wir um unseren enormen Verlust trauern", fügte Amy Carmen hinzu. Und: "Liebe ist alles, was zählt ... treu und für immer."

Eric Carmen: "Hungry Eyes" machte ihn weltweit berühmt

Von 1970 bis 1975 war Eric Carmen Frontmann der Band The Raspberries, die Hits wie "Let's Pretend" und "Go All the Way" hatte. Danach startete er seine Karriere als Solosänger und landete Hits wie "Never Gonna Fall In Love Again" und "Hungry Eyes" aus dem Film "Dirty Dancing". Seine Musik prägte viele Filme. So schrieb er beim Song "Almost Paradise" mit, der in "Footloose" aus dem Jahr 1984 erschien.

Einer seiner beliebtesten Songs war "All by Myself", der international Erfolge feierte und von verschiedenen Künstlern gecovert wurde. Der Hit war in mehreren Filmen zu hören, etwa in "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" und "Almost Famous - Fast berühmt". 2004 brachte er seine 1970er-Gruppe noch einmal zusammen - und die Raspberries feierten mit einer Tour ihr Comeback.