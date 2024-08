Los Angeles - US-Schauspieler Justin Theroux (53, „Girl on the Train“) und seine Freundin, Schauspielerin Nicole Brydon Bloom (30), haben sich Medienberichten zufolge verlobt. Laut der Promi-Portale „People“ und „E! News“ hat Theroux in Italien um die Hand von Bloom angehalten. Beim Filmfest in Venedig lief das Paar Hand in Hand bei der Premiere von „Beetlejuice Beetlejuice“ über den roten Teppich. Theroux spielt in der Fortsetzung der Horrorkomödie „Beetlejuice“ an der Seite von Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe und Jenna Ortega mit.

2018 sorgte die Scheidung von Theroux und „Friends“-Star Jennifer Aniston für Schlagzeilen. Nach zweieinhalb Jahren Ehe und sieben Jahren als Paar gingen die beiden getrennte Wege. Kinder hatten Aniston und Theroux nicht.

Theroux und Bloom, unter anderem aus der Historienserie „The Gilded Age“ bekannt, sind laut Medienberichten seit 2023 ein Paar. In ihren sozialen Medien posteten sie gemeinsame Fotos, im vorigen März traten sie zusammen auf einer Oscar-Party ins Rampenlicht.