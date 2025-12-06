Meghan und ihr Vater gelten als zerstritten. Nun ist der 81-Jährige schwer erkrankt. Seine Tochter soll sich bei ihm gemeldet haben.

Los Angeles - Herzogin Meghan hat Medienberichten zufolge ihren kranken Vater Thomas Markle kontaktiert. Ein Sprecher der Frau von Prinz Harry bestätigte dem Sender BBC und dem „People“-Magazin, dass Meghan sich bei Markle gemeldet habe. Vater und Tochter gelten seit Jahren als zerstritten. Thomas Markle ist einem Medienbericht zufolge derzeit wegen einer Notoperation in einem Krankenhaus auf den Philippinen. Ob die Kontaktaufnahme erfolgreich war, blieb unklar.

Die „Daily Mail“ berichtete am Freitag unter Berufung auf seinen Sohn Thomas Jr., dass dem 81-Jährigen ein Teil seines linken Beines amputiert werden musste. Die genauen Hintergründe nannte er nicht. Dem Bericht zufolge liegt Thomas Markle auf der Intensivstation und muss sich einer weiteren Operation unterziehen.

Mit ihrem Vater ist Meghan seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 zerstritten. Zwar zeigte sie sich in der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ ihrem Vater gegenüber versöhnlich, doch eine öffentliche Aussöhnung gab es bislang nicht.