Die Sonne hat über Berlin und Brandenburg kaum eine Chance. Auch die neue Woche bringt mehr Regenwolken für die Hauptstadtregion. Dabei steigen die Temperaturen deutlich an.

Berlin/Potsdam - Das Nikolaus-Wochenende bringt Berlin und Brandenburg wechselhaftes und zunehmend milderes Wetter. In den Morgenstunden dominieren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch Frost mit Glätte und dichtem Nebel, ab dem zweiten Adventssonntag wird es aber milder.

Nach Auflösung der örtlichen Nebelfelder klettern die Temperaturen am Samstag auf bis zu fünf Grad. Vom Süden Brandenburgs bis nach Berlin lockert die zunächst dichte Wolkendecke auf, bis am Nachmittag von Westen Regen aufzieht. In der Nacht zu Sonntag regnet es weiter, die Werte bleiben dabei über null Grad.

Am Sonntag schafft es die Sonne bei Höchstwerten von milden sieben bis zehn Grad kaum hinter den Wolken hervor. Ab dem Nachmittag ziehen die Schauer jedoch langsam ab. Zum Start in die neue Woche wird es noch wärmer - bis zu 14 Grad. Doch der Wechsel aus Wolken und Regen bleibt auch in der neuen Woche, so der DWD.