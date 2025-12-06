Der FSV Mainz 05 steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Der Nachfolger des entlassenen Bo Henriksen könnte schon am Montag erstmals das Training leiten.

Mainz - Nach dem nächsten sportlichen Tiefschlag arbeitet Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 mit Hochdruck an der Verpflichtung eines neuen Trainers. „Wir sind auf Kurs, bis Montag alles unter Dach und Fach zu bekommen und mit einem neuen Trainer in die letzten zwei Wochen zu starten“, sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert nach der 0:1-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach.

„Gute Gespräche geführt“

Wer der neue Hoffnungsträger bei den Rheinhessen sein soll, wollte Bungert nicht verraten. „Was soll es uns bringen, von Dingen zu sprechen, die nicht hundertprozentig sicher sind. Das machen wir auch bei keiner Spielerverpflichtung. Aber wir haben gute Gespräche geführt und ein sehr gutes Gefühl“, sagte der 39-Jährige.

Angesichts der prekären Lage - Mainz ist mit sechs Zählern aus 13 Spielen Tabellenletzter - muss der neue Trainer möglichst schnell für frische Impulse und vor allem Punkte sorgen. „Er soll der Mannschaft Sicherheit geben mit klaren Vorgaben, die dabei helfen, dass wir auf dem Platz eine Struktur und Selbstbewusstsein haben“, sagte Bungert und ergänzte: „Das wollen wir in kürzester Zeit anschieben - mit einer frischen Ansprache und neuen Ideen.“