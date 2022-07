Tom und Bill Kaulitz als Knastbrüder: "Tokio-Hotel"-Zwillinge wollen Gefängnis kaufen

In der Nähe von Hannover steht ein leerstehendes Gefängnis zum Verkauf. Zwei bekannte Gesichter haben in ihrem Podcast jüngst ihr Interesse an dem Gebäude verkündet - die Kaulitz-Zwillinge. Ihr Pläne für den Knast sind dabei mindestens genau so kurios.

Celle/DUR/lb - Bill und Tom Kaulitz können sich wohl schon bald als "Knastbrüder" bezeichnen. In ihrer neusten Podcast-Folge aus "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkünden die Musiker nämlich ihr Interesse an einem ganz besonderen Gebäude.

In der Stadt Celle bei Hannover steht aktuell ein ehemaliges Gefängnis zum Verkauf. Die Brüder scheinen an dieser ungewöhnlichen Immobilie ernsthaftes Interesse zu haben. In ihrem Podcast erzählt Tom: "Wir hatten da ganz wilde Ideen letztes Mal, was wir da alles draus machen könnten." Weiter fügt sein Bruder hinzu: "Wilde Ideen waren das überhaupt nicht, das waren super Ideen."

Bill Kaulitz hat genaue Pläne für die JVA in Celle

"Ich will da einen Nachtclub draus machen, ein Restaurant draus machen oder ein Hotel draus machen - oder alles zusammen." So stellt sich Bill Kaulitz seine Pläne für das leerstehende Gefängnis zumindest vor.

Doch für einen ernsthaften Kauf der JVA gibt es viele Restriktionen des Landes Niedersachsens zu beachten. So sind Wohnungen und gewerbliche Tätigkeiten auf dem Gelände eigentlich verboten. Landwirtschaftliche Nutzung, ein Gartenbaubetrieb oder die Aufrüstung mit Windrädern und Solaranlagen seien hingegen erlaubt. Alternativ wäre auch ein Abriss des Gebäudes möglich.

"Tokio Hotel"-Zwillinge bekommen politische Unterstützung

Das scheint die Pläne der "Tokio-Hotel"-Stars zwar zu erschweren, doch sie haben eine ganze besondere Unterstützung bekommen. Denn Dr. Jörg Nigge (48), Oberbürgermeister von Celle, hat sich bezüglich des Vorhabens selbst bei Bill und Tom Kaulitz gemeldet. "Wir können uns viel vorstellen und die Politik überzeugen wir gemeinsam davon auch noch", so Nigge in einer Sprachnachricht, die im Podcast abgespielt wird.

"Der hat die richtige Attitüde", so Kaulitz und führt fort. "Also, Tom, ich bin wahnsinnig interessiert. Ich finden wir 'reachen' mal 'out' mit unserem Team und ich finde, die treten mal in Kontakt mit denen, um zu besprechen, ob da sowas geht", freut sich der Sänger.

Kaulitz-Brüder wollen JVA bei Hannover kaufen: So viel kostet das Gefängnis

Für das ehemalige JVA-Gebäude müssten die Zwillinge mindestens 250.000 Euro investieren. So hoch ist das Startgebot für das knapp zwölf Hektar große Areal. Außerdem gibt es bereits einige weitere Interessenten, wie Michael Guthke, Referatsleiter beim Landesamt für Bau und Liegenschaften, gegenüber "BILD" erklärte.

Zudem soll der Auktions-Termin bereits in wenigen Wochen stattfinden und auch ein ausgearbeitetes Nutzungskonzept muss an diesem Tag vorgelegt werden. Ob Bill und Tom Kaulitz also bald wirklich Besitzer einer alten JVA werden, bleibt noch offen.