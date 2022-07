Was Bill und Tom Kaulitz bei Jan Böhmermanns Kochshow auftischen

Magdeburg/Köln/DUR/awe - Satiriker Jan Böhmermann wechselt erneut das Fernseh-Studio gegen die TV-Küche. Die zweite Staffel der Kochsendung "Böhmi brutzelt" ist angelaufen - in der ersten Folge waren die Kaulitz-Brüder Bill und Tom zu Gast. Neben viel Small Talk mit den beden Wahl-Amerikanern mit Wurzeln in Sachsen-Anhalt wurde natürlich auch gekocht.

Kaulitz-Brüder Bill und Tom kochen bei Böhmermann Weihnachts-Ente nach Familienrezept

Die "Tokio Hotel"-Musiker hatten sich viel vorgenommen, denn auf der Speisekarte stand ein altes Familienrezept, das traditionell von Oma Kaulitz zubereitet wird und im heimischen Magdeburg an Weihnachten auf den Tisch kommt: Ente mit Rotkohl und Klößen.

Auch Jan Böhmermann war am Herd nicht untätig und bereitete passend zur neuen Heimat von Bill und Tom ein typisch amerikanisches Gericht zu: Pancakes, die nach Aussage des Satirikers in den USA deutlich besser schmecken, als seine Zubereitung es verheißen mag.

"Tokio-Hotel"-Musiker Bill und Tom Kaulitz: Was in Los Angeles mit Heidi Klum auf den Tisch kommt

Im Gespräch zwischen den Kaulitz-Brüdern und Böhmermann wird neben dem Kochen aber auch fleißig aus dem Nähkästchen geplaudert. Tom verrät, dass seine Ehefrau Heidi Klum eine gute und begeisterte Köchin ist und auch in der neuen Heimat Los Angeles die gut bürgerliche Küche des Öfteren auf dem Speiseplan steht. Der "Tokio Hotel"-Gitarrist verwöhnt den Gaumen von Frau und Kindern dagegen lieber mit einem selbstgemachten BBQ, verät er.

Böhmermann will von den Kaulitz-Brüdern auch wissen, wie das Leben als "Rockstars" gerade auf Tournee abläuft und wie es mit dem Alkoholkonsum der Band aussieht. Bill lässt dabei verlauten, dass er als Sänger in dieser Zeit nichts trinkt und auch rauchfrei bleiben muss. Schlagzeuger Gustav, der in einem Haus in Magdeburg wohnt und die Kaulitz-Zwillinge hin und wieder zu Gast hat, trinkt dagegen auch mal eine halbe Flasche Whisky auf Tour, verrät der Klum-Ehemann Tom.

Bill und Tom Kaulitz: Böhmermann erhält Einladung nach Los Angeles

Doch neben intimen Gesprächen wird auch das Kochen bei der ZDFneo-Kochshow, die im Andenken Alfred Bioleks gehalten wird, nicht vergessen. Die Klöße nach Rezept von Großmutter Kaulitz werden von Bill aus Kartoffeln, Semmelmehl und Muskatnuss zubereitet. Der Rotkohl aus dem Glas immerhin mit Rotweinessig verfeinert. Nach einer guten halben Stunde zaubern die "Tokio Hotel"-Musiker dann einen bereits fertigen Entenbraten hervor, da das von ihnen mit Äpfeln, Orangen und Thymian gefüllte Geflügel in der Sendezeit nicht rechtzeitig gar geworden wär.

Zum Abschluss des Kochspektakels sitzen Böhmermann und die Kaulitz-Zwillinge nach vollendetem Kochwerk beisammen und verspeisen Weihnachts-Ente und Pancakes als Nachtisch. Für den Fall, dass die Drei mal wieder gemeinsam kochen, könnte dies das nächste mal in Los Angeles geschehen. Denn Satiriker Böhmermann erhielt eine Einladung der "Tokio Hotel"-Musiker. Alkoholfreier Wein, wie er in "Böhmi brutzelt" ausgeschenkt wurde, dürfte dann wohl eher nicht auf der Getränkekarte stehen.