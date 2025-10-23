In Thüringen wird es ungemütlich: Dichter Nebel, Regen und kräftige Windböen bestimmen das Wetter – vor allem im Bergland drohen Gewitter und Sturmböen.

Erfurt - In Thüringen zeigt sich der Herbst am Donnerstag von seiner ungemütlichen Seite. Am Morgen ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Gebietsweise kann sich dichter Nebel bilden, der sich bis Mittag auflöst. Anschließend werden Gewitter und starker Wind erwartet, im Bergland auch Sturmböen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 17 Grad, im Bergland 9 bis 14 Grad.

In der Nacht zu Freitag bleibt es stürmisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad, im Bergland bei etwa 3 Grad. Auch im Tagesverlauf bleibt es regnerisch und windig bei maximal 8 bis 12 Grad, im Bergland zwischen 4 und 8 Grad.