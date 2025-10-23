Am Abend fallen in Hannover Schüsse, ein 27-Jähriger stirbt. Weitere Menschen werden in Kliniken gebracht. Warum ein möglicherweise größerer Konflikt derart eskalierte, ist aber noch völlig unklar.

Blick auf einen Tatort an der Vahrendwalder Straße. Am Abend war dort ein Mann erschossen und mehrere Menschen verletzt worden.

Hannover - Am Tag nach den Schüssen mit einem Toten und mehreren Verletzten in Hannover gehen die Ermittlungen und Spurensicherung weiter. Einsatzkräfte seien auch am Morgen am Tatort gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Neue Erkenntnisse, die über den Stand aus der Nacht hinausgehen, könnten aber noch nicht mitgeteilte werden.

Am Mittwochabend war nach Angaben der Polizei ein Konflikt zwischen zwei oder mehr Gruppen eskaliert. Dabei fielen mehrere Schüsse, ein 27-jähriger Mann starb. Mehrere Menschen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäusern gebracht.

Verbindung zu weiterer verletzen Person offen

Ob eine weitere verletzte Person, die später nahe dem Hauptbahnhof entdeckt wurde, im Zusammenhang mit der Tat steht, war zunächst unklar.

Laut Polizei wurde ein mutmaßlicher Täter in der Nähe des Tatorts festgenommen. Am Donnerstagmorgen sprach die Polizei von mehreren Personen, die in Gewahrsam genommen und überprüft wurden.

Hintergründe völlig unklar

Zahlreiche Fragen zum eskalierten Konflikt bleiben zunächst noch offen – etwa, wie viele Menschen beteiligt waren, wie viele verletzt wurden und ob sich noch Verdächtige auf der Flucht befinden.