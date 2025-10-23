Nach einem blutigen Streit mit einem Toten in Hannover bleiben viele Fragen offen. Drei Tatverdächtige werden im Krankenhaus behandelt. Wer gab den tödlichen Schuss ab?

Blick auf einen Tatort an der Vahrenwalder Straße. Am Abend war dort ein Mann erschossen und mehrere Menschen verletzt worden.

Hannover - Nach den tödlichen Schüssen in Hannover am Mittwochabend hat die Polizei drei verletzte Tatverdächtige festgestellt. Es handelt sich dabei um einen 19-Jährigen aus Hannover, einen 27-Jährigen aus der Region Hannover und einen 27-Jährigen aus Hamburg, wie die Polizei Hannover mitteilte.

Die drei jungen Männer stünden im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Sie gelten daher als tatverdächtig, einen weiteren 27-Jährigen getötet zu haben. Die Männer werden nach Angaben der Polizei derzeit medizinisch behandelt und polizeilich bewacht. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.

Ob die Männer durch Schüsse verletzt wurden und wer den tödlichen Schuss auf den 27-jährigen Mann abgab, ist laut Polizei noch unklar. Einsatzkräfte seien auch am Morgen am Tatort gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Rolle der Beteiligten dauern an. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.