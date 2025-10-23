Ein Radfahrer wird bei einem Unfall in Mühlhausen/Thüringen schwer verletzt. Die Ursache: eine abknickende Vorfahrtsstraße.

In Mühlhausen wird ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. (Symbolfoto)

Mühlhausen/Thüringen - In Mühlhausen in Thüringen ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Morgen auf einer abknickenden Vorfahrtsstraße unterwegs und hatte damit Vorfahrt.

Zeitgleich wollte eine weitere Person in ihrem Wagen auf die Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mensch im Auto blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.