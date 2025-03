Mindestens drei Menschen sterben, Lkws kippen um, Gebäude werden zerstört. Starke Stürme fegen in der Nacht über den Süden der USA. Die Gefahr ist noch nicht vorbei.

Robert Cohen/St. Louis Post-Dispatch via AP/dpa

Washington - Starke Stürme und Tornados sind in der Nacht über weite Teile der mittleren und südlichen USA hinweggefegt und haben Schäden angerichtet. Im Bundesstaat Missouri starben bei den Unwettern am späten Freitag nach Berichten mehrerer Fernsehsender mindestens drei Menschen. Das Ausmaß der Schäden sei am frühen Morgen noch unklar, berichtete der Sender CNN.

Im Mittleren Westen und im Süden der USA seien mehr als 400.000 Menschen ohne Strom, berichtete NBC. Gebäude wurden zerstört. Auf Videos aus der Region war zu sehen, wie mehrere Lastwagen im Sturm umkippten. Etwa 138 Millionen Menschen seien in der Region von den Unwettern bedroht, berichtete NBC weiter.

CNN meldete, dass die Wetterservices am Morgen vor weitere Tornados warnten.