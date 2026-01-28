Salz, Splitt und Sole: Die Berliner Stadtreinigung meldet gut gefüllte Lager und sieht sich für den anhaltenden Winter gewappnet.

Die Berliner Stadtreinigung BSR ist auch für weitere Wochen mit Winterwetter gut aufgestellt. (Archivbild)

Berlin - Die Berliner Stadtreinigung BSR ist mit Streusalz und Splitt auch für weitere Wochen mit Frost, Schneefall und Eis gut versorgt. „Wir sind bestens vorbereitet und die Vorratslager sind gut gefüllt“, sagte ein Sprecher der dpa. Bei Bedarf werde nachbestellt und wieder aufgefüllt. Derzeit gebe es aber keine Nachschubprobleme.

Die Stadtreinigung, die für den sogenannten Winterdienst auf Straßen, Radwegen, Haltestellen und bestimmten Plätzen und Fußgängerzonen zuständig ist, war mit etwa 13.000 Tonnen Salz, 2.100 Kubikmetern Sole und 5.000 Tonnen Splitt in den Winter gestartet.

Rund 2.300 Beschäftigte sind demnach mit 540 Räum- und Streu­fahr­zeugen unterwegs. Von Schnee und Eis befreit werden müssen 11.000 Ar­beits­­­­­kilometer auf Straßen, darunter sind auch die Stadtautobahnen sowie 1.200 Kilometer Radwege und 6.300 Haltestellen. Für die Gehwege sind die Hausbesitzer oder -bewohner zuständig.