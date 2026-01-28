In Sachsen-Anhalt bleibt es frostig und glatt. Regional kann es etwas Schnee oder Schneeregen geben, vor allem in Grenznähe zu Thüringen.

Magdeburg - Der Winter hat Sachsen-Anhalt weiterhin fest im Griff. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist vor allem in den Morgenstunden mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. In Grenznähe zu Thüringen kann tagsüber Schnee oder Schneeregen fallen, sonst bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen minus zwei bis einen Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Südwesten des Landes leichten Schneefall oder Schneegriesel geben. Die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus vier Grad, im Harz auf bis zu minus sieben Grad. Die Glättegefahr hält bis in den Donnerstag an. Dann wird es meist bedeckt, auch im Süden fällt zeitweise leichter Schnee oder Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und null Grad.