Stachelschwein auf der Flucht

Bockenem - Auf dem Land kann einem schon mal ein Tier über den Weg laufen - aber ein Stachelschwein dürfte im Landkreis Hildesheim kaum heimisch sein. Der stachelige Zeitgenosse sei zuerst in der Nacht zum Sonntag in Bockenem vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung aufgetaucht, teilte die Polizei am Montag mit. Nach kurzer Recherche stellte sich heraus, dass das Tier einem Zirkus entkommen war. Versuche, das nachtaktive Stachelschwein einzufangen, schlugen fehl - laut Mitteilung „möglicherweise auch der Schutzbewaffnung des Tieres geschuldet“. Das Stachelschwein entkam ins Dickicht und tauchte am Montagmorgen in der Nähe eines Getreidespeichers auf. Dann habe sich „die Spur verloren“, sagte ein Polizeisprecher.