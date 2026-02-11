Am frühen Morgen kommt es auf einer Bundesstraße 92 im Vogtlandkreis zu einem schweren Unfall. Zur medizinischen Versorgung der Schwerverletzten ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Bad Brambach - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Brambach (Vogtlandkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Betroffen seien ein 19-Jähriger und ein 56-Jähriger, informierte die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage. Neben einem Rettungswagen sei zur medizinischen Versorgung auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen.

An dem Unfall auf der Bundesstraße 92 waren den Angaben zufolge am frühen Morgen zwei Pkw und ein Lastwagen beteiligt. Die Auswertung zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache dauerte noch an. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.