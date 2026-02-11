Dichter Rauch kommt aus einer Wohnung des 21-stöckigen Hauses. Als Feuerwehrleute kommen, schlagen bereits Flammen aus dem Fenster.

Berlin - Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg hat die Polizei eine Bewohnerin und ihren Freund festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, wie sie mitteilte. Anwohner hatten nach den Angaben am Dienstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in der 16. Etage des Hochhauses mit 21 Etagen in der Frankfurter Allee bemerkt.

Polizei und Feuerwehr wurden gerufen. Rund 50 Feuerwehrleute alarmiert. Als erste Feuerwehrleute eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Polizisten nahmen am Ort die 45 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung, in der es brannte, sowie ihren Freund (39) fest. Laut Polizei wollten sie das Haus verlassen. Beide erlitten durch das Feuer Verletzungen, wie es hieß. Diese seien vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt worden. Bei dem Mann wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von fast 2,9 Promille festgestellt. Brandexperten der Polizei ermitteln dazu, wie es konkret zu dem Brand kam.