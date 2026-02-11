Mehr Unternehmensgeist in Thüringen: Bei Neugründungen legen vor allem Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe zu – doch nicht jeder hält durch.

Erfurt - In Thüringen wurden im vergangenen Jahr spürbar mehr Gewerbe angemeldet. Wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte, registrierten die Gewerbeämter 2025 mehr als 12.000 Anmeldungen und damit rund 600 oder 5,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen blieb dagegen mit rund 12.100 nahezu stabil.

Mehr als 82 Prozent der Gewerbeanmeldungen waren Neugründungen. Das Gros davon entfiel auf Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe. Knapp ein Viertel der Gründer startete mit Kapital- oder Personengesellschaften oder mit Betrieben mit bereits beschäftigten Mitarbeitern. Mit 9.859 lag die Zahl der Neugründungen nach Angaben der Statistiker um 6,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Hauptgrund für Gewerbeabmeldungen war mit 82,4 Prozent die vollständige Aufgabe des Betriebs. Hier lagen die Zahlen um 2,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Viel Bewegung bei An- und Abmeldungen gab es im Autohandel und bei Kfz-Werkstätten, aber auch im Garten- und Landschaftsbau, bei Zeitarbeitsfirmen sowie Reisebüros.