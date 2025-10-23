weather regenschauer
  3. Kriminalität: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gruppenvergewaltigung

Fünf Personen sollen eine Jugendliche in Heinsberg bei Aachen vergewaltigt haben. Unter den Verdächtigen sind auch Minderjährige.

Von dpa 23.10.2025, 10:03
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vergewaltigung gegen fünf Verdächtige. (Symbolfoto)
Heinsberg - Mehrere Personen sollen eine Jugendliche in Heinsberg vergewaltigt haben. Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben einer Sprecherin gegen fünf Verdächtige. Dabei handele es sich um Erwachsene, Heranwachsende und Jugendliche. 

Wegen der mutmaßlichen Tat habe es vor einigen Tagen einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen sei.

Nähere Angaben wollte die Sprecherin aus Gründen des Opferschutzes zunächst nicht machen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.