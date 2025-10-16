Hertha muss in Bochum auf den Abwehrspieler verzichten. Wie Trainer Leitl die Lücke schließen will und welche Alternativen er im Blick hat.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss wegen einer Sprunggelenksverletzung vorerst auf Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik verzichten. „Ein genaues Zeitfenster gibt es da nicht. Wir gucken da wirklich von Woche zu Woche“, sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) bei Bundesliga-Absteiger VfL Bochum.

Der Linksverteidiger werde auf jeden Fall das Spiel im Ruhrgebiet verpassen und wahrscheinlich auch am Wochenende darauf gegen Düsseldorf fehlen, sagte der 48-Jährige. „Und dann, je nachdem wie sich Deyo fühlt, wie der Heilungsprozess dann auch verläuft.“

Demme und Seguin vor Rückkehr

Der 27-Jährige hatte sich vor Länderspielpause im Spiel gegen Münster verletzt. Als Alternativen kommen Michal Karbownik und Linus Gechter infrage. Die lange vermissten zentralen Mittelfeldspieler Diego Demme und Paul Seguin könnten dagegen im Kader stehen. Beide sammelten im Testspiel gegen Wolfsburg Spielminuten.

Ob die beiden sogar schon wieder Kandidaten für die Startelf sind, sei schwer zu beantworten, „weil einfach die Ausfallzeit auch sehr lange war, speziell bei Paul“, sagte der Trainer. „Trotzdem, wenn die Jungs dann im Training sind, geben sie uns viel Energie und schon viel von dem, was wir auch sehen wollen.“

Für den VfL, der sechs Ligaspiele in Serie verloren hat, ist es die erste Partie unter dem neuen Cheftrainer Uwe Rösler. In der Vorbereitung sei es auch deswegen weniger um die mögliche taktische Ausrichtung des Gegners gegangen, so Leitl. „Was erwartet dich 20.30 Uhr in Bochum? Viele Zweikämpfe, viel Emotion. Da müssen wir gegenhalten und dann sind die Taktik und die Grundordnung eher zweitrangig“, sagte der Trainer.