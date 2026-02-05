Gigantisches Finale: Die Förderbrücke F60 im Kohletagebau Jänschwalde fällt. Mit der Sprengung endet ein Kapitel Lausitzer Bergbaugeschichte. Der Energieerzeuger Leag setzt auf neue Projekte.

Mit der bevorstehenden Sprengung der Förderbrücke F60 im ehemaligen Tagebau Jänschwalde in der Lausitz verschwindet eine der größten mobilen Technikanlagen der Welt. (Archivbild)

Jänschwalde - Die mächtige Stahlkonstruktion mit der Abkürzung F60 gilt als Symbol für das Braunkohlerevier Lausitz: Die gigantische Arbeitsmaschine im ehemaligen Tagebau Jänschwalde wird am Vormittag (gegen 11.00 Uhr) gesprengt - auch für den Sprengmeister ist dies etwas Besonderes. Die Aktion kann live im Internet mitverfolgt werden. Vor allem aber endet damit ein Kapital Lausitzer Bergbaugeschichte.

Emotionaler Moment für Bergleute

„Für mehr als eine Generation Bergleute war die F60 im Tagebau Jänschwalde nicht nur ein technisches Wunderwerk, das am Laufen gehalten werden musste, sondern das Herzstück ihrer täglichen Arbeit“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Leag, Adi Roesch, laut einer Mitteilung einige Tage vor der Sprengung.

Bergbaurevier wandelt sich mit Wind- und Solarparks

Auf dem Areal entstehen künftig Seen sowie große Wind- und Solarparks. Das Bergbaurevier wandelt sich angesichts des gesetzlich vereinbarten Kohleausstiegs bis 2038 hin zur Produktion erneuerbarer Energien.

In Jänschwalde ist bereits seit Ende 2023 Schluss mit der Kohleförderung. Die Abraumförderbrücke F60 war mehr als 45 Jahre zur Produktion von Strom und Wärme im nahe gelegenen Kraftwerk in Betrieb.

Besondere Aufgabe für erfahrenen Sprengmeister

„Eine Förderbrücke in dieser Größe, eine F60, ist eben noch nie gesprengt worden“, sagte Sprengmeister Michael Schneider der „Märkischen Oderzeitung“. Er hat in Deutschland schon andere gigantische Bauwerke wie Autobahnbrücken gesprengt.

Leag: F60 größte Technikanlage weltweit

Mit einer Gesamtlänge von 500 bis 670 Metern und mittleren Fahrgeschwindigkeiten von neun Metern pro Minute gehören die Förderbrücken vom Typ F60 laut Leag zu den größten mobilen Technikanlagen der Welt.

Der Koloss in Jänschwalde hat nach Unternehmensangaben seit Mitte der 1970er Jahren etwa 3,5 Milliarden Kubikmeter Erdmasse bewegt und damit rund 14 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr freigelegt. In der Grube unter der Abraumförderbrücke arbeiteten große Bagger.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen für Sprengung

Für die Sprengung der Förderbrücke gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Ein Sperrkreis auf dem Betriebsgelände darf nicht betreten werden. Interessierte sollen die Sprengung per Live-Video mit verfolgen können. Ein Link ist laut Unternehmen ab 10.45 Uhr aktiv.

Demontage bis zum Herbst

Die Demontage und Verschrottung aller Tagebaugeräte in Jänschwalde dauert noch bis zum Herbst, wie die Leag ankündigte. Damit könne die Gestaltung von drei Bergbaufolgeseen fortgesetzt werden. Parallel entstehen Wind- und Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehreren Gigawatt.