Ein umgekippter Lastwagen legt die Autobahn 7 lahm – beide Richtungen sind zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg gesperrt. Das soll bis in den Vormittag hinein so bleiben.

Göttingen - Die Autobahn 7 bleibt nach einem Lastwagenunfall nördlich von Göttingen voraussichtlich noch bis 10.00 oder 11.00 gesperrt. Das gilt zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg - und zwar in beide Fahrtrichtungen. Grund dafür sei, dass die Fahrbahn gereinigt werde, sagte eine Sprecherin der Polizei Göttingen. Verletzt wurde niemand.

Wegen eines geplatzten Reifens war ein mit Obst und Gemüse beladener Lastwagen am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen, über den Mittelstreifen gefahren und umgekippt. Dabei verteilten sich Ladung und Trümmerteile über die Autobahn. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind nach Polizeiangaben aufwendig. Es habe Anrufe verdutzter Menschen gegeben, weil es auf der Autobahn nach Orangen und Zitronen rieche, sagte die Sprecherin.

Andere Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren und die ausgewiesenen Umleitungsstrecken nutzen. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden Umleitungen eingerichtet, Staus gab es am Morgen zunächst nicht.