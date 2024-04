Leipzig - Grundschüler in Sachsen sollen einen spielerischen Zugang zur Robotik erhalten. Robotersets zum Bau und Programmieren können jetzt kostenfrei beim Forum für Kultur und Bildung ausgeliehen werden. „Technik spielt eine große Rolle in vielen Aspekten der Gesellschaft. Mit diesem Projekt wollen wir ein Grundverständnis schaffen“, sagte Oliver Gibtner-Weidlich, Geschäftsführer des Projektträgers Forum für Kultur und Bildung. Diese Kompetenz sei so wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

Das Projekt “RobotKids„ bietet umfangreiche Lern- und Entdeckmodule für Grundschulkinder, um sie in die Welt der Roboter eintauchen zu lassen. Das Interesse an Entwicklung, Programmierung und der damit verbundenen Berufsbildern soll geweckt und gleichzeitig die Medienkompetenz der Kinder gestärkt werden.