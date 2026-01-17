Wegen mehrerer Demonstrationen rund um das Connewitzer Kreuz kann es heute in Leipzig zu Sperrungen und Staus kommen. Die Stadt rät, das Gebiet weiträumig zu meiden.

Rund um das Connewitzer Kreuz kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen (Archivbild)

Leipzig - Autofahrer und Fahrgäste in Leipzig müssen heute mit massiven Behinderungen rechnen: Rund um das Connewitzer Kreuz werden wegen mehrerer angemeldeter Versammlungen zahlreiche Straßenabschnitte zeitweise voll gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, wird zwischen 12.00 und etwa 18.00 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Die Stadt rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Umleitungsstrecken könnten wegen der Dynamik des Versammlungsgeschehens nicht eingerichtet werden.

Nach Angaben der Stadt sind unter anderem Teile der Karl-Liebknecht-Straße, der Bornaischen Straße und der Wolfgang-Heinze-Straße von Sperrungen betroffen. Auch im öffentlichen Nahverkehr kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. Aktuelle Informationen zu möglichen Anpassungen bei Bus- und Bahnlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe sind über die App „LeipzigMOVE“ sowie online abrufbar.

Linke Szene im Konflikt - Polizei bereitet Großeinsatz vor

Hintergrund der Einschränkungen ist ein größerer Demo-Tag in Connewitz: Insgesamt sind acht Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet – mit teils mehreren Hundert bis zu 1.000 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Mittelpunkt stehen rivalisierende Lager innerhalb der linken Szene mit unterschiedlichen Positionen zum Nahost-Konflikt. Die Polizei plant einen Großeinsatz. Der sächsische Verfassungsschutz rechnet mit einer aufgeheizten Stimmung und schließt gegenseitige Störaktionen nicht aus.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefert eine unterschiedliche Darstellung zur geplanten Route einer propalästinensischen Demonstration. Ein entsprechendes Bündnis schrieb am Freitagabend auf der Plattform X, die Stadt habe eine von den Veranstaltern angemeldete Route durch Connewitz - unter anderem vorbei am Büro der Leipziger Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Linke) - nicht genehmigt und dies mit einer außergewöhnlichen Gefahrenlage begründet.

Nach Angaben der Stadt handelt es sich dabei jedoch nicht um eine Untersagung. Es sei vielmehr das Ergebnis eines Kooperationsgesprächs, dem die Anmelder zugestimmt hätten.

Fußballspiel am Abend

Am Abend könnte sich die Verkehrslage zudem weiter zuspitzen, da in Leipzig auch das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ansteht.