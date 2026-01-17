Allstedt - In Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Sie entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte. Zeugen konnten die beiden Täter während der Sprengung und Flucht in der Nacht zum Samstag beobachten. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.