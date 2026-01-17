weather wolkig
  3. Kriminalität: Zigarettenautomat in Allstedt gesprengt

Zeugen konnten beobachten, wie zwei Personen den Automaten sprengten und flüchteten. Der Schaden ist enorm.

Von dpa 17.01.2026, 11:50
Die Polizei ermittelt nach der Sprengung. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Allstedt - In Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Sie entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte. Zeugen konnten die beiden Täter während der Sprengung und Flucht in der Nacht zum Samstag beobachten. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.