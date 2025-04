Potsdam - Die Sozialdemokraten in Brandenburg setzen auf personelle Kontinuität an der Parteispitze. Am 21. Juni soll bei einem Parteitag in Cottbus erneut Dietmar Woidke (63) zum Landesvorsitzenden gewählt werden. Der Landesvorstand nominierte den Ministerpräsidenten einstimmig für das Amt, wie die SPD Brandenburg mitteilte. Woidke steht seit 2013 an der Spitze der Landespartei.

Auch die weitere Führungsriege dürfte sich nicht ändern: Innenministerin Katrin Lange und die Bürgermeisterin von Velten, Ines Hübner, sollen erneut stellvertretende Vorsitzende werden. Kurt Fischer soll in der Position des Generalsekretärs bleiben, Frank Steffen der Schatzmeister der Landespartei.

Woidke sagte einer Mitteilung zufolge: „Wir zeigen deutlich: Eine geschlossene und entschlossene SPD mit klarem Kurs und Fokus auf die Problemlösung für die Bürgerinnen und Bürger kann auch in herausfordernden Zeiten Wahlerfolge erzielen und Verantwortung übernehmen.“