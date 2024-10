Bei den Kommunalwahlen und der Europawahl im Juni verlor die SPD Stimmen. Jetzt stehen Vorstandswahlen an - und inhaltliche Debatten.

Quedlinburg - Die SPD in Sachsen-Anhalt kommt von heute an (16.30 Uhr) zu einem zweitägigen Parteitag in Quedlinburg zusammen. Die Delegierten wählen einen neuen Landesvorstand.

Für die Doppelspitze bewerben sich erneut Juliane Kleemann und Andreas Schmidt, die den Landesverband seit Anfang 2020 führen. Zudem tritt die Politikwissenschaftlerin und Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig an. Bei den Kommunal- und Europawahlen im Juni musste die Partei, die im Land gemeinsam mit CDU und FDP regiert, Verluste hinnehmen. Im Juli forderten in einem offenen Brief mehrere namhafte SPD-Mitglieder einen Neustart ihrer Partei.