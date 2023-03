Düsseldorf/Berlin - Die Wasserball-Frauen und -Männer von Spandau 04 haben am Freitag beim Final-4-Turnier im DSV-Pokal in Düsseldorf das Endspiel erreicht. Nachdem am Nachmittag die Frauen im Halbfinale Blau-Weiß Bochum mit 13:6 (4:3) besiegt hatten, waren die Männer drei Stunden später gegen OSC Potsdam erwartet überlegen mit 19:7 (5:0,3:2,6:3,5:2) erfolgreich. Wie die von Marko Stamm betreuten Frauen tat sich das Männer-Team von Athanasios Kechagias in den ersten Minuten der Partie schwer, dominierte dann aber durchweg nach Belieben.

Im Endspiel am Samstag (17.45 Uhr) treffen die Berliner Männer auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Titelverteidiger Waspo Hannover und SV Ludwigsburg 08. Spandaus Männer haben den seit 1972 ausgetragenen Pokal 31 Mal seit 1979 gewonnen, seit 2015 allerdings nur einmal (2020), während Hannover seitdem fünfmal siegte. Die Spandauer Frauen peilen im Endspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Uerdingen 08 ihren fünften Titelgewinn in Folge an.