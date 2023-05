Berlin - Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben ihr viertes Meisterschaftsfinale seit 2019 erreicht. Die Berlinerinnen schafften am Samstag in der Vorschlussrunde mit einem 30:6 in der Schwimmhalle Schöneberg den nötigen zweiten Sieg gegen den Eimsbütteler TV. Auswärts hatten sie am Donnerstag 21:3 gewonnen. Beste 04-Torschützinnen waren Megan Julia Linder mit acht, Isabel Maria Riley mit fünf und Emma Eliza Koch mit vier Treffern.