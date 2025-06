Hude - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hude (Landkreis Oldenburg) wurde ein 19 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der junge Mann am Mittwochnachmittag offenbar durch Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem anderen Auto zusammenprallte. Dabei rutschte das Auto des 19-Jährigen in den Straßengraben und überschlug sich. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.