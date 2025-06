Berlin/Potsdam - Unwetter und Sturm drohen am Donnerstag wieder in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab dem Mittag an vielen Orten Gewitter mit Starkregen und Hagel. Lokal könnten demnach in kurzer Zeit bis zu 30 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. Dazu weht es teils stürmisch oder orkanartig. Mancherorts sind Böen mit bis zu 105 Stundenkilometer möglich. In der Nacht sollen die Unwetter nach Angaben des DWD ostwärts abziehen.

Tagsüber ist es zunächst heiter und trocken. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 32 Grad im Cottbuser Raum und 27 Grad in Nordbrandenburg. Ab dem Nachmittag fallen die ersten Schauer.

Nachts gibt es zunächst noch mancherorts Gewitter und Schauer, die dann Richtung Polen abziehen. Es kühlt ab auf 19 bis 16 Grad. Der Wind weht laut DWD nur noch schwach bis mäßig.

Am Freitag sind viele Wolken am Himmel bei Temperaturen von maximal 24 Grad. Zeitweise fällt schauerartig Regen, der zum Abend nachlässt. Dann lockert die Wolkendecke auch etwas auf. Der Wind bläst mäßig, vereinzelt gibt es ein paar Böen. In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Am Wochenende zeigt sich der Sommer wieder von seiner angenehmen Seite: Einige Wolken sind am Samstag am Himmel, in der Niederlausitz scheint die Sonne öfter durch. Im Nordosten Brandenburgs können ein paar Tropfen fallen, sonst bleibt es trocken. Das Thermometer klettert auf 26 bis 30 Grad.