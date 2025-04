Wetterwarnungen bleiben derzeit in den östlichen Bundesländern aus - stattdessen erwartet die Menschen viel Sonnenschein. Mit welchen Temperaturen ist zu rechnen?

Sonne scheint in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Milde Temperaturen und Sonnenschein erwarten die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Erfurt - Über viel Sonne können sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen freuen. Überall bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad trocken. Im Bergland sind die Höchsttemperaturen jeweils um ein paar Grad niedriger.

Nur wenige Wolken werden im Tagesverlauf in den drei Bundesländern erwartet - in Sachsen-Anhalt lediglich im Norden. Überall weht den Informationen nach zudem ein leichter Wind. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 9 und 4 Grad.