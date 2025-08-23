Ein Fest für die Sinne: In einer der bedeutendsten Barockanlagen Europas wird die Geschichte gefeiert. Der opulente Große Garten in Herrenhausen ist 350 Jahre alt.

Die Künstlergruppe Art Tremondo läuft durch den Großen Garten. Mit einem großen Sommerfest wird der 350. Geburtstag des Großen Gartens der Herrenhäuser Gärten gefeiert.

Hannover - Mit einem großen Sommerfest hat die Stadt Hannover den 350. Geburtstag des Großen Gartens in Herrenhausen gefeiert. In einer der bedeutendsten Barockanlagen Europas gab es am Samstag barocke Reitkunst, historische Spiele, flanierende Künstlergruppen und Musik. Für den Abend waren Illuminationen angekündigt.

Hunderte Interessierte spazierten bei durchwachsenem Wetter zwischen Künstler- und Schauspielgruppen auf dem weitläufigen Gelände umher. Die Herrenhäuser Gärten ziehen jährlich etwa 600.000 Besucher an.

Schloss Herrenhausen war für die Welfen vom Ende des 17. Jahrhunderts an fast 200 Jahre lang Treffpunkt der Hofgesellschaft. Die Sommerresidenz wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und Jahrzehnte später von der Volkswagenstiftung wieder aufgebaut. Hinter der historischen Fassade verbirgt sich seit 2013 ein modernes Tagungszentrum. Das Museum ist in den Seitenflügeln untergebracht. Schon seit 1936 ist der Große Garten im Besitz der Stadt Hannover.