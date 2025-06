Leipzig - Als Erste in Deutschland starten die Schülerinnen und Schüler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die großen Ferien. Bis zum 8. August ist für sie nun vor allem Ausspannen und Urlaub angesagt. Alleine in Sachsen erhalten an diesem Freitag 526.400 Schülerinnen und Schüler die Zeugnisse. Mit dem letzten Schultag dürfte es auf vielen Verkehrswegen sowie an den Flughäfen wieder sehr voll werden.

Bereits am Freitag sei ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten, teilte die Autobahn GmbH mit. Besonders betroffen vom Reiseverkehr sind demnach die Strecken in Richtung Süden (A7, A9) sowie zu Nord- und Ostsee (A7, A24). Die erste große Reisewelle erwartet das bundeseigene Unternehmen am Wochenende vom 5. bis 7. Juli, wenn auch weitere Bundesländer wie Hessen, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz in die Sommerferien starten. Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich Samstag, der 5. Juli.

Am Flughafen Leipzig/Halle ist der erwartete Andrang am ersten Ferienwochenende so hoch, dass die Mitteldeutsche Flughafen AG zur frühzeitigen Onlinebuchung von Parkplätzen rät. Insgesamt starten an diesem Wochenende 32 Flieger zu Sonnenzielen aus Leipzig/Halle und 12 aus Dresden. Dabei werden bis zu 24.500 Fluggäste an beiden Flughäfen erwartet.

Zum Beginn der Sommerferien in Sachsen starten mehr Urlaubsflieger (Archivbild). Hendrik Schmidt/dpa