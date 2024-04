Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) steigen am Freitag auf ihren Sommerfahrplan um. Dieser sei zunächst bis zum 29. September gültig und umfasse ein umfangreiches Fahrtenangebot, teilten die HSB am Dienstag mit. Mit dem neuen Fahrplan werden für die wärmeren Monate wieder mehr Verbindungen für Touristen und Einheimische angeboten.

So sollen etwa ab Drei Annen Hohne täglich mindestens acht Zugpaare auf den Brocken und zurück, darunter auch der tägliche Dampfzug aus dem thüringischen Nordhausen verkehren. An Freitagen und Samstagen fahren darüber hinaus zwei weitere mit Diesellok bespannte Züge auf den höchsten Berg des Harzes. Zudem verkehrt an ausgewählten Terminen von Wernigerode aus der historische Traditionszug der HSB auf den Brocken. Auf den Strecken der Harzquer- und Brockenbahn sowie der Selketalbahn sollen wie in den Vorjahren sowohl Triebwagen als auch dampflokbespannte Züge fahren.

Fahrgäste können sowohl online als auch telefonisch Informationen zum neuen Fahrplan erhalten.