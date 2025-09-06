Sonne, Eis am Stiel und Freibad, damit ist es bald vorbei: Die ersten Bäder haben am Sonntag ihren letzten Öffnungstag in diesem Jahr.

Berlin - Mit dem Ende der Sommerferien in Berlin schließen auch die Freibäder in der Hauptstadt nach und nach. Bereits am Sonntag hätten fünf Sommerbäder in diesem Jahr zum letzten Mal geöffnet, hieß es von den Berliner Bäder-Betrieben. Dazu zählten die Sommerbäder Wilmersdorf, Am Insulaner und Neukölln, das Sommerbad des Kombibades Seestraße und das Kindersommerbad Monbijou.

Einige Bäder haben ihre Sommersaison um ein paar Tage verlängert: Das Bad am Olympiastadion oder das Strandbad Wannsee peilen ihr Saisonende erst für den 21. September an. Noch später - Ende September - sollen die Bäder Kreuzberg und das Kombibad Gropiusstadt schließen. „Kurzfristige Änderungen sind in Abhängigkeit vom Wetter allerdings dennoch möglich“, teilten die Bäder-Betriebe mit.

Mit dem Ende der Sommersaison wechselt das Personal der Berliner Bäder-Betriebe zurück in die Hallenbäder. „Gleich in der ersten Woche nach Schulbeginn öffnen dreizehn Hallenbäder wieder nach der Sommerpause“, sagte eine Sprecherin der Bäder-Betriebe. Dazu zählten die Stadtbäder Mitte und Lankwitz sowie das Stadtbad Neukölln. Die meisten Hallenbäder starten demnach am 15. September in die Hallensaison.