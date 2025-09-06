Berlin - Ein Motorradfahrer hat in Berlin-Spandau die Kontrolle verloren, ist mit seiner Maschine gegen eine Laterne gefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte reanimierten den 33-Jährigen am Freitagabend im Ortsteil Hakenfelde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach auf der Radelandstraße in Richtung Kisselnallee unterwegs.

Der 33-Jährige soll nach derzeitigen Erkenntnissen drei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Dabei habe er die Kontrolle aus unbekannten Gründen verloren und sei von der Straße abgekommen. Das Motorrad prallte gegen den Bordstein und gegen eine Laterne.



Der Fahrer erlitt den Angaben zufolge eine „erhebliche Kopfverletzung“ und wurde bewusstlos. Die Polizei fand bei seinen Sachen eine Dose mit mutmaßlichen Drogenresten. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in der Klinik an und zogen seinen Führerschein ein.



Unfallgutachter und Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes untersuchten den Unfallhergang, während die Straße gesperrt blieb.