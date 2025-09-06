Passanten entdecken an der Sonnenallee einen blutenden Mann. Er wurde aus unbekannten Gründen mit einer Schere verletzt.

Ein Mann wird in Berlin-Neukölln mit einer Schere verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Neukölln am Kopf mit einer Schere geschnitten worden. Fußgänger bemerkten den blutenden 26-Jährigen am Freitagabend an der Sonnenallee, wie die Polizei mitteilte.

Die alarmierten Beamten leisteten Erste Hilfe und stellten vor Ort das mutmaßliche Tatwerkzeug sicher. „Wer den Mann geschnitten hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Hergang war zunächst unklar. Der Verletzte wurde ambulant im Krankenhaus versorgt.