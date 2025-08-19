In Dresden wird ein junger Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt zwei Männer aus der rechten Szene als Tatverdächtige.

Die Polizei hat zwei Verdächtige nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen gefasst. (Symbolbild)

Dresden - Nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen in Dresden ermittelt die „Soko Rex“ gegen zwei mutmaßliche Neonazis. Die 36 und 41 Jahre alten Männer sollen den jungen Mann Ende Juli auf einer Straße angegriffen und erheblich im Gesicht verletzt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit.

Das Opfer sei augenscheinlich als linksorientiert einzustufen. Die „Soko Rex“ ist für Ermittlungen bei rechtsextremistischen Straftaten zuständig. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Der 41-Jährige sei unmittelbar nach der Attacke in Tatortnähe festgenommen worden. Weil gegen ihn noch zwei Haftbefehle wegen anderer Sachen vorlagen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 36-Jährige wurde als zweiter Tatverdächtiger ermittelt. Er wurde am Dienstag an seinem Wohnort in Zwickau festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.