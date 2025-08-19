Zeulenroda-Triebes - Wegen Drohungen gegen das städtische Bauamt ist ein 63 Jahre alter Mann in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) vorläufig festgenommen worden. Bei einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung seien unter anderem Schreckschuss- und Gasdruckwaffen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben hatte der Mann dem Bauamt am Morgen wohl aus Ärger über eine Entscheidung der Behörde telefonisch angekündigt, er werde in Kürze mit einer Waffe vorbeikommen. Eine Mitarbeiterin alarmierte daraufhin die Polizei.

Bei den sofort eingeleiteten Einsatzmaßnahmen sei festgestellt worden, dass der Mann über einen Waffenschein verfüge, so die Polizei. Beim Verlassen seines Wohnhauses sei er festgenommen worden. Waffen oder gefährliche Gegenstände habe er nicht bei sich geführt, in der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte dann die Schreckschuss- und Gasdruckwaffen. Die Beamten zogen den kleinen Waffenschein des Mannes ein. Der 63-Jährige ist wieder auf freiem Fuß und sieht einem Strafverfahren wegen öffentlichen Androhens von Straftaten entgegen.