In Augsburg fliegt der Berliner Außenverteidiger kurz vor Schluss vom Platz. Jetzt steht die Sperre fest.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin muss in den kommenden beiden Bundesligaspielen auf Abwehrspieler Derrick Köhn verzichten. So lange sperrte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den 26-Jährigen wegen rohen Spiels gegen den Gegner, wie Verband und Club mitteilten. Köhn hatte beim 1:1 der Berliner beim FC Augsburg am Donnerstagabend beim Versuch den Ball zu spielen, seinen Gegenspieler Samuel Essende an Schulter und Gesicht getroffen.

Dafür zeigte ihm Schiedsrichter Florian Badstübner in der 89. Minute die Rote Karte. Union und Köhn haben das Urteil akzeptiert, es ist rechtskräftig. Der Außenverteidiger fehlt den Eisernen beim Rückrundenauftakt in Stuttgart am Sonntag und im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 24. Januar.