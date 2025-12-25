Tausende Mitarbeiter halten den öffentlichen Nahverkehr in Berlin über Silvester und Neujahr am Laufen. Auf einigen U-Bahn-Linien kommt es allerdings zu Einschränkungen.

Berlin - Die Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind auch in der Silvesternacht durchgehend im Einsatz. Allerdings müssen sich Fahrgäste auf einigen Linien auf Einschränkungen einstellen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei der Tram und den Bussen verstärkt die BVG hingegen das Angebot.

U-Bahn

Die U-Bahn-Linie U5 hält demnach ab 16.00 Uhr nicht mehr an der Station Brandenburger Tor. Auch an weiteren zentralen Stationen zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz könne es im Verlauf des Abends zu Schließungen einzelner Zugänge oder von ganzen Bahnhöfen kommen, hieß es. Die Züge fahren dann durch die jeweiligen Bahnhöfe durch, ohne zu halten. Spätestens ab 22.00 Uhr bis etwa 0.30 Uhr sei die U5 ausschließlich zwischen Alexanderplatz und Hönow unterwegs.

Alle anderen U-Bahnlinien fahren den Angaben zufolge planmäßig ohne Beeinträchtigungen die ganze Nacht hindurch. Bis 17.00 Uhr bestehe auf allen Verbindungen bis auf der U4 ein 5-Minuten-Takt. Danach fahren die Züge alle zehn Minuten.

Tram

Bei der Straßenbahn gilt laut BVG an Silvester der Samstagsfahrplan. Auf den Linien M2, M4, M6 und M8 sollen Verstärkerzüge eingesetzt werden. Zusätzliche Züge stünden auf Abruf bereit, um bei hohem Fahrgastaufkommen reagieren zu können, hieß es. Von 16.30 Uhr bis etwa 2.00 Uhr morgens fahren die Straßenbahnen aus Sicherheitsgründen nicht über den Alexanderplatz.

Busse

Auch die Busse fahren den Angaben der BVG zufolge zum größten Teil nach dem Samstagsfahrplan. Wie bei der Straßenbahn plant das Unternehmen, auf zahlreichen Metro- und Nachtlinien das Angebot mit zusätzlichen Fahrzeugen zu verstärken. „In einzelnen Abschnitten kann es jedoch je nach Verkehrslage zu kurzfristigen Anpassungen kommen“, hieß es. Insgesamt seien in der Silvesternacht rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, um den Betrieb am Laufen zu halten.