Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Weihnachtsbaum, der durch die Luft fliegt. Warum es in Cottbus bald wieder dazu kommt und wo die Bäume brennen werden.

Cottbus/Potsdam - Die Kerzen aus, der Schmuck ab und dann fliegt der Weihnachtsbaum in vielen Fällen im hohen Bogen auf den Wertstoffhof - oder wie in Cottbus-Ströbitz einfach möglichst weit. Die Freiwillige Feuerwehr Ströbitz veranstaltet nach eigenen Angaben am 10. Januar 2026 ihren traditionellen Wettbewerb zum Weitwurf der ausrangierten Tannen. Das Familienfest findet bereits zum elften Mal statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Altersklassen haben jeweils drei Würfe und dürfen sich ihre Wurftechnik selbst aussuchen. Beim Wettbewerb im Januar 2025 erzielte der Sieger-Wurf eine Weite von 8,80 Metern. 2024 waren es 5,90 Meter.

Für die Teilnahme werde eine Gebühr von zwei Euro fällig und der Erlös werde wie auch in den Vorjahren einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet, so die Veranstalter. Teil der Aktion, die in diesem Jahr mit dem 120. Jubiläum der Feuerwehr zusammenfällt, ist das gemeinsame Eisbeinessen.

Auch in Potsdam findet ein Wettbewerb dieser Art statt. Auf dem Schlaatzer Marktplatz fliegen am 9. Januar zum fünften Mal die Weihnachtsbäume. Dazu gibt es eine Feuerschale, Bratwürste und Glühwein.

Hier brennen die Bäume

Ein anderes Schicksal blüht den abgeschmückten Tannen am 11. Januar beim Knutfest des SC Potsdam. Auf dem Kirchsteigfeld verbrennt die Feuerwehr alle zuvor abgegebenen oder am Veranstaltungstag mitgebrachten Weihnachtsbäume in einem großen Lagerfeuer. Ab dem 27. Dezember werden die Bäume auf der Grünfläche am Marktplatz gesammelt.

Die Stadt Zossen lädt am 10. Januar zum Knutfest nach Wünsdorf. Interessierte können sich ab 16 Uhr rund um die Feuerstelle vom Bürgerhauspark treffen. Beim Schwarzheider Carnevalsclub brennen die Bäume am 11. Januar ab 15 Uhr. Treffpunkt ist hier auf der Festwiese hinter dem Narrenhof.