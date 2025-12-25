Nach dem Aufprall auf der A4 hängt der Transporter über einer Nottreppe. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 sind am Morgen des Weihnachtstages neun Menschen schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bautzen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 bei Bautzen sind in der Nacht neun Menschen schwer verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten lebensbedrohliche Verletzungen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Das Fahrzeug - ein Sprinter - war in Richtung Dresden unterwegs. Kurz hinter der Raststätte Oberlausitz sei der 40 Jahre alte Fahrer von der Straße abgekommen.

Er habe dann die Schutzplanke überfahren und sei mit dem Geländer einer Brücke kollidiert. „Dabei bohrte sich das Brückengeländer etwa drei Meter in das Fahrzeug, wodurch dieses teilweise in der Luft über der Nottreppe hängenblieb“, hieß es im Polizeibericht. Die Insassen im Alter von 33 bis 77 Jahre seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf insgesamt 100.000 Euro. Wegen der Bergungs- und Aufräumungsarbeiten musste die A4 an der Unfallstelle bis in die Morgenstunden gesperrt werden.