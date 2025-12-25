Maximilian Lüftl soll zum FC Schalke 04 wechseln. Der 31-Jährige wird nach einem Bericht beim Herbstmeister „Leiter Scouting und Transfers“.

Berlin - Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat sich nach „Kicker“-Informationen auf eine Zusammenarbeit mit Maximilian Lüftl geeinigt. Demnach wird der 31-Jährige bei den Königsblauen Leiter für Scouting und Transfers.

Lüftl tritt die Nachfolge von Ben Manga an, von dem sich Schalke vor rund drei Monaten vorzeitig trotz eines noch bis 2028 laufenden Vertrages getrennt hatte. Manga war Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede gewesen. Einen Direktorenposten würde Lüftl somit nicht erhalten.

Lüftl kommt vom Ligakontrahenten Hannover 96, wo sein Vertrag als Chefscout nach dieser Saison ausläuft. Wann er genau in Gelsenkirchen anfangen soll, ist noch offen. Es könnte aber schneller gehen, denn erst am Mittwoch hatten die Niedersachsen Jörg Schmadtke als Nachfolger für den zu RB Salzburg abgewanderten Sportgeschäftsführer Marcus Mann verpflichtet.