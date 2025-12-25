weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Historische Gebäude: Feuer in Fachwerkstadt Celle

In Celle brennt es in einem Fachwerkhaus. Starker Rauch entsteht.

Von dpa 25.12.2025, 15:18
Das Feuer wurde schnell gelöscht. (Symbolbild)
Das Feuer wurde schnell gelöscht. (Symbolbild)

Celle - In der historischen Altstadt von Celle hat es gebrannt. In einem Keller eines der Fachwerkhäuser brannte Unrat, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer wurde demnach schnell gelöscht.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Ein Bewohner hatte das Gebäude eigenständig verlassen. Die Brandursache war nach Feuerwehrangaben zunächst unklar. Der Keller und das Erdgeschoss waren stark verraucht.