Auf der A100 im Berliner Westen kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen. Die Autobahn ist infolge eines Wasserrohrbruchs in beide Richtungen gesperrt - wie lange, ist unklar.

Berlin - Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs ist die Stadtautobahn A100 in Höhe des Kaiserdamms im Berliner Westen seit dem Morgen in beide Richtungen voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch völlig unklar, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der RBB berichtet. Dem Bericht zufolge staut sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111. Zu den genauen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.