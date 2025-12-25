Dauerfrost, Sturmböen und eisige Nächte: Warum der Brocken gerade wie ein Wintermärchen aussieht und was Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen noch erwartet.

Magdeburg - Wer weiße Weihnachten sehen will, wird auf dem Brocken im Harz fündig. Dort herrscht derzeit Dauerfrost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besucher finden schneeweiße Landschaften vor, wie auf Bildern zu sehen ist. Auf dem Wurmberg in Niedersachsen sieht es ähnlich aus. Im Harz gebe es Windböen, auf dem Brocken komme es zu Sturmböen.

Die Höchstwerte liegen in Sachsen-Anhalt bei minus 6 bis minus 2 Grad. Während es tagsüber überwiegend sonnig ist, wird es dem Wetterdienst zufolge in der Nacht zum Freitag gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen demnach in der Nacht bei minus 6 bis minus 11 Grad, mit schwachem Wind.

Am Freitag ziehen lockere Wolkenfelder über den Himmel, wie der DWD prognostizierte. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen minus 2 und 0 Grad liegen, während schwacher Nordostwind weht. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf minus 3 bis minus 6 Grad.