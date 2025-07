Ein Zeuge sieht an einem Wasserkraftwerk in Hameln Teile eines menschlichen Skeletts und ruft die Polizei. Die versucht nun, die Identität zu klären. Von einem Kapitaldelikt geht sie aber nicht aus.

Hameln - In der Weser ist bei Hameln ein skelettierter menschlicher Unterschenkel gefunden worden. Ein Zeuge habe das Leichenteil am Morgen in einer Reinigungsanlage bei einem Wasserkraftwerk gefunden, teilte die Polizei mit. An dem Unterschenkel habe sich noch ein Socken und ein Schuh befunden, sagte ein Sprecher. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Hinweise auf ein Kapitalverbrechen gab es zunächst nicht.

Kriminaltechniker bargen das Leichenteil. Nun soll versucht werden, es zu identifizieren. Unter anderem solle ein Abgleich mit Vermisstenfällen erfolgen, hieß es. Außerdem durchsuchten die Experten auch Müll, denn die Reinigungsanlage zutage gefördert hat, nach weiteren Leichenteilen - gefunden wurde allerdings nichts.