Kurz nach Mitternacht wirft ein Unbekannter Pyrotechnik in eine Menschengruppe in Leipzig. Mit schweren Folgen für einen jungen Mann.

Polizei und Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz im Einsatz, nachdem Pyrotechnik in eine Menschenmenge geworfen worden war. (Symbolbild)

Leipzig - Nach einem Angriff mit Pyrotechnik ist in der Silvesternacht ein junger Mann in Leipzig auf einem Auge erblindet. Nach Angaben der Polizei warf ein unbekannter Täter gegen 0.10 Uhr am Connewitzer Kreuz einen Böller in eine größere Menschengruppe.

Der Sprengkörper detonierte in unmittelbarer Nähe eines 20-Jährigen und verletzte ihn so schwer am Auge, dass er noch in derselben Nacht in einem Fachkrankenhaus notoperiert werden musste. Trotz des Eingriffs konnte das Augenlicht auf einem Auge nicht gerettet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.